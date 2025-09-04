Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk otizmli Türk sporcu olarak yeniden tarih yazdı - Son Dakika
Spor

Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk otizmli Türk sporcu olarak yeniden tarih yazdı

04.09.2025 16:13
İzmirli yüzücü Tuna Tunca, 22 yaşında Cebelitarık Boğazı'nı 5 saat 32 dakikada geçerek bu başarıyı elde eden ilk otizmli Türk sporcu oldu. Tuna Tunca, 13 Haziran'da 13 saat 26 dakika yüzerek Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu olmayı başarmıştı.

İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 5 saat 32 dakika kulaç atarak Cebelitarık Boğazı'nı geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.

CEBELİTARIK'I GEÇEN İLK OTİZMLİ TÜRK SPORCU

Ultra maraton yüzücüsü Tuna, İspanya ile Fas arasındaki 16.2 kilometrelik Cebelitarık parkurunu geçmek için saat 09.27'de İspanya'nın Punta Marroqui kıyısından denize girdi. Kesintisiz 5 saat 32 dakika yüzen Tuna, Fas'ın Ziri bölgesinde kıyıya ulaştı. Sporcuya İngiltere'den Rohan Crouse, İspanya'dan ise Ariadna Moreno ve Victor Gregori Barrera eşlik etti. Tuna, kıyıya çıkışının ardından ilk kutlamayı annesi Gülnur Tunca, antrenörü Mert Onaran ve ekip arkadaşlarıyla yaptı. Tuna Tunca, uzun saatler kulaç atarak Cebelitarık Boğazı'nı geçen otizmli ilk Türk sporcu olmayı başardı.

MANŞ DENİZİNİ DE GEÇEN İLK OTİZMLİ TÜRK OLMUŞTU

Tuna Tunca, 13 Haziran'da İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik parkuru 13 saat 26 dakika yüzerek Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu olmuştu.

Kaynak: AA

