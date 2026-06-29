Tuna Tunca\'ya Kuzey Kanalı İçin Uğurlama Töreni

Dünyanın en zorlu 7 açık su yüzme parkurundan oluşan Okyanus Yedilisi'nde Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı geçen otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca için Kuzey Kanalı etabı öncesi uğurlama töreni düzenlendi.

Konak ilçesindeki bir iş yerinde düzenlenen programa sporcu, annesi Gülnur Tunca, antrenörü Mert Onaran ve sporcuyu destekleyen AXA Türkiye'nin yetkilileri katıldı. Tunca'ya burada nazar boncuğu ve çiçek takdim edildi, pasta kesildi.

Denizi çok sevdiğini belirten Tuna Tunca, yarışmaların kendisini motive ettiğini, rekorla dönmeyi hedeflediğini söyledi.

"Bu bizim için bir yaşam modeli"

Annesi Gülnur Tunca ise oğlunun zor şartlarda yüzebilmesine yönelik bir antrenman programından geçtiğini belirterek, "Kuzey Kanalı biraz daha soğuk olacak, 11 dereceleri görecek. Dolayısıyla soğuk suya adaptasyonunu biraz yoğun yaptık. O yüzden geçişten iki hafta önce gidip iki haftalık soğuk su kampı yapacağız. Oradaki şartlara da uyum sağlamalı. Tuna, mental olarak çok hazır. Bu bizim için bir yaşam modeli." dedi.

Antrenör Onaran da önlerinde zorlu bir parkurun olduğunu kaydederek, "Bu sene Avrupa'da sıcaklıklar çok yüksek gidiyor. Bunun bizlere bir avantajı olacak diye düşünüyorum. Su sıcaklığının 11-13 derece olduğu bir bölgeye gidiyoruz. Daha önce bu kilometreleri yüzdü. Orada hedeflediğimiz sonuçlarla dönmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Dünyanın zorlu açık su yüzme serilerinden Okyanus Yedilisi'nde Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı geçen ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, soğuk su adaptasyonunu sağlamak için 7 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde kamp programına başlayacak. Tuna Tunca, 21-28 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı geçmek için kulaç atacak.