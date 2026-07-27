Tuna Tunca'ya Tebrikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tuna Tunca'ya Tebrikler

Tuna Tunca\'ya Tebrikler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Kasapoğlu, Tuna Tunca'yı Kuzey Kanalı'nı geçmesinden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nın ardından zorlu Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçen İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca'yı hem arayarak hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Dr. Kasapoğlu, "21 Nisan'da Gazi Meclisimizde bir araya geldiğimiz kıymetli sporcumuz Tuna Tunca'nın gözlerindeki heyecanı ve bu büyük hedefe olan inancını bugün gibi hatırlıyorum. Azmiyle engel tanımayan, inancıyla sınırları aşan İzmirli milli sporcumuz hepimize büyük bir gurur yaşattı. Tuna, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nın ardından Kuzey Kanalı'nı da geçerek, Ocean's 7 serisinde üç parkuru tamamlayan dünyanın ilk otizmli sporcusu olarak tarihe adını yazdırdı. Yaklaşık 16 saatlik büyük mücadelesi ile engel tanımazlığın gücünü tüm dünyaya gösterdi ve örnek olmayı başardı. Tuna Tunca'yı yürekten tebrik ediyor, Ocean's 7'nin kalan parkurlarında da aynı azim ve kararlılıkla nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Yolun açık olsun Tuna, daima yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuna Tunca'ya Tebrikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
14:15
Kahreden görüntü Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yan yana defnedildi
Kahreden görüntü! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yan yana defnedildi
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 15:11:35. #7.13#
SON DAKİKA: Tuna Tunca'ya Tebrikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.