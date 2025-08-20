Tunca'da Tahta Araba Yarışları İçin Yeni Pist

RİZE'nin Tunca beldesinde, hafta sonu düzenlenecek geleneksel 'FormuLaz' tahta araba yarışları öncesinde pist yenilendi. Yarışlara ev sahipliği yapacak olan beldede, yenilenen parkur tanıtıldı. Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, yeni pistin turizme katkı sağlayacağını belirterek, "Pist artık devamlı etkinlik halinde olacak. Vatandaşların her gün gelip mini yarışların düzenleneceği bir pist oldu" dedi.

Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan 'FormuLaz Tahta Araba Yarışları'na sayılı günler kala, beldede hazırlıklar sürüyor. Pazar günü yapılacak yarışlar öncesinde pist yenilenirken, ekipler bölgede son çalışmalarını tamamlıyor. Eski pistin yerine, trafiğe kapalı 1 kilometre uzunluğunda yeni bir pist inşa edildi. Yenilenen pist için tanıtım organizasyonu düzenlendi. Yeni pistle birlikte bölgede her gün yarışların yapılması hedeflenirken, tahta araba yarışları artık turistlerin katılımına da açıldı.

'GURUR TABLOSU'

Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, pistte vatandaşların her gün yarışabileceğini söyleyerek, "Bu sene 15'incisi düzenleyeceğimiz yeni pistte bir yarış alanımız olacak. Güzel bir etkinlik olmasını bekliyoruz. Şu anda talep çok fazla, pistimiz çok güzel. Pazar günü büyük bir macera bizleri bekliyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Ekip olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bu pist artık devamlı etkinlik halinde olacak. Vatandaşların her gün gelip mini yarışların düzenleneceği bir pist oldu. Vatandaşlarımız sadece yarış izlemeye değil bundan sonra kendileri de yarışmaya gelebilecekler. Bu pist Tunca'ya turizm konusunda büyük bir etki sağlayacak. 'FormuLaz', Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük etkinliklerden bir tanesi. Bu bizim için gurur tablosu. Bu pistin Rize'mize turizm noktasında büyük katkılar sunacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'TURİZME AÇILDI'

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül de "Biz her zaman bir hedef uğruna yola çıktık. Bu hedeflerimizden birisi de yüksek güvenlikli, trafiğe kapalı alanda Formulaz bir gün değil, her gün olsun diye hayalimiz vardı. DOKAP ve Belediye iş birliğiyle güzel bir pisti beldemize kazandırdık. 'FormuLaz' artık turizme açıldı" dedi.

HABER: Mehmet Can PEÇE- KAMERA: Osman Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/ARDEŞEN(Rize),