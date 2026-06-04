Tuncay Şanlı ile Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.