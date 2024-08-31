Tuncay Şanlı: İlk yarıdaki performansı sergilersek sezonun kalanında iyi işler yapabiliriz - Son Dakika
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Tuncay Şanlı: İlk yarıdaki performansı sergilersek sezonun kalanında iyi işler yapabiliriz

Tuncay Şanlı: İlk yarıdaki performansı sergilersek sezonun kalanında iyi işler yapabiliriz

Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, Fatih Karagümrük ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıdaki performanslarını sergilemeleri halinde sezonun kalanında iyi işler yapabileceklerini söyledi. İkinci yarıda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Şanlı, kenar oyunlarından kaçırdıkları pozisyonlara dikkat çekti.

31.08.2024 23:18
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, ilk yarıdaki performansı maçın genelinde sergiledikleri takdirde sezonun kalanında iyi işler yapabileceklerini söyledi.

Ümraniye'de oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tuncay Şanlı, "Skor olarak istediğimizi alamadık ama maçı da kaybedebilirdik. İlk yarıda oyun olarak birçok bölümde oyuncularımızdan istediğimiz performansı aldık. Çok hızlı başladık. Planlarımızın çoğu doğruydu. Takım halinde hareket ettik." diye konuştu.

İkinci devrede istediklerini sahaya yansıtamadıklarını aktaran Şanlı, "İkinci yarıda bambaşka bir takım vardı. Biraz geri çekildik. Topa sahip olamadık. Buna karşın son 15-20 dakikada istediğimiz oyun vardı. Özellikle kenar oyunlarından kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Skordan bağımsız ilk yarıdaki oyunu 70-80 dakikalara yayabilirsek sezonun kalanında iyi işler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Tuncay Şanlı, Ümraniye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuncay Şanlı: İlk yarıdaki performansı sergilersek sezonun kalanında iyi işler yapabiliriz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuncay Şanlı: İlk yarıdaki performansı sergilersek sezonun kalanında iyi işler yapabiliriz - Son Dakika
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