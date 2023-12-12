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Tuncay Şanlı: Yaptırımlar daha şiddetli olmalı - Son Dakika
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Tuncay Şanlı: Yaptırımlar daha şiddetli olmalı

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakeme yapılan saldırıyı kınayarak, yaptırımların daha şiddetli olması gerektiğini belirtti. Şanlı, futbolun konuşulduğu şiddetin olmadığı bir dönem dileğinde bulundu.

12.12.2023 - 17:30,  Güncelleme: 18:07
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SPOR Tuncay Şanlı'dan Halil Umut Meler'e saldırı açıklaması: Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur

Ahmet Cüneyt KULAK/SAKARYA(DHA)- Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili, "Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur. Bu yaptırımlar eğer korkutucu ve ürkütücü olursa kimse artık buna bir teşebbüste bulunamaz. Umarım dediğim gibi biraz aynaya bakıp ders çıkartmamız gerekiyor. Geç bile kalındı, artık futbol konuşmalıyız" dedi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındakilerin maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili konuştu. Tuncay Şanlı, yaşanan olayları kınadığını ve yaptırımların yeterli olmadığını belirterek, "Futbol konuşamıyoruz maalesef. Maçlardan önce de hep hakem konuşuyoruz. Yıllarca da konuştuk. Onların da insan olduğunu, hata yapabileceklerini maalesef algılayamıyoruz. Dün yaşananları kınıyoruz. Yaptırımlarımız maalesef çok şiddetli olmuyor. Kimse kendini suçlamıyor. Aynaya bakmıyoruz. Bakmadığımız için de bir şekilde bu noktaya geldi. Ciddi anlamda üzgünüz. Futbol konuşamadığımız yerde ne söyleseniz az. Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur. Bu yaptırımlar eğer korkutucu ve ürkütücü olursa kimse artık buna bir teşebbüste bulunamaz. Umarım dediğim gibi biraz aynaya bakıp ders çıkartmamız gerekiyor. Geç bile kalındı, artık futbol konuşmalıyız" şeklinde konuştu.

Tuncay Şanlı tüm lig maçlarının süresiz ertelenmesiyle ilgili de, "Şu an ne söylesek çok bir anlamı olmaz, sanırım yarın bir toplantı olacak. Ondan sonra da karar verilecek. İptal etmek bir fayda sağlayacaksa tabi ki iptal olsun. Ama bir an önce de bu olayların yaptırımlarla beraber artık sadece futbolun konuşulduğu şiddetin olmadığı bir dönem diliyorum. Sporun ne kadar birleştirici olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Artık yaptırımların daha şiddetli olması gerekiyor" diye konuştu. (DHA)

Tuncay Şanlı: Yaptırımlar daha şiddetli olmalı
Kaynak: DHA
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