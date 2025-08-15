Tunceli\'de Motosiklet Akrobasi Gösterisi

Tunceli'de düzenlenen MamekiFest etkinlikleri kapsamında motosiklet akrobasi gösterisi gerçekleştirildi.

Kentte Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğinde "Can Cana Tunceli" sloganıyla organize edilen festivalde çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Bu kapsamda kente gelen akrobasi sporcusu Birkan Polat da Mameki Parkı mevkisinde motosikletiyle gösteri sundu.

Polat'ın gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, bazı kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.