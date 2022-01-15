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Kayakçılar milli forma hedefiyle Ovacık Kayak Merkezi'nde çalışıyor - Son Dakika

Kayakçılar milli forma hedefiyle Ovacık Kayak Merkezi'nde çalışıyor

15.01.2022 11:13

Tunceli'de kayakçılar Ovacık Kayak Merkezi'nde zorlu antrenmanlar yaparak yarışmalara hazırlanırken, başarılar elde ederek milli takım sporcusu olmayı hedefliyor.

Tunceli'de kayakçılar Ovacık Kayak Merkezi'nde zorlu antrenmanlar yaparak yarışmalara hazırlanırken, başarılar elde ederek milli takım sporcusu olmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ovacık ilçesinde 5 milyon liralık yatırımla hizmete sunulan kayak merkezi, kentin spor ve turizm alanında gelişmesine önemli katkı sunuyor.

Her yıl sezon boyunca binlerce turisti ağırlayan kayak merkezi, pist ve kristal kar kalitesiyle de kayağa yönelen sporculara avantaj sağlıyor.

Geçmişte sokak aralarında korniş ve sandalye demiri kullanarak kayan çocuklar, şimdilerde ise kayak merkezinde yeteneklerini keşfederek yarışmalara hazırlanıyor.

Okuldan arta kalan zamanlarını kayak yaparak değerlendiren sporcular, antrenör Elif Aşkın ve Ferdi Genç'ten kuzey ve alp disiplini branşlarına dair dersler alıyor.

Sporcuların hedefi Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek

Haftanın iki günü kayak merkezinde çalışma yapan sporcular, 1200 metre uzunluğundaki pistte taktik, kondisyon ve performans antrenmanları yaparak güç depoluyor.

Katıldıkları yarışmalarda aldıkları başarılarıyla göz dolduran sporcular, ilerleyen yıllarda milli sporcu olmayı ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi amaçlıyor.

Antrenör Elif Aşkın, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentte yapılan yatırımlar sayesinde kış ve doğa sporlarına ilginin arttığını söyledi.

"Çekirdekten yeni sporcular yetiştiriyoruz"

Kayaklı koşu branşında sporcu yetiştirdiğini ifade eden Aşkın, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde ve ilimizde çeşitli müsabakalara hazırlanan sporcularımız var. Güzel şeyler hedefliyoruz ve umarım sporcularımla güzel başarılar elde edeceğiz. Kışın kondisyonumuzu daha üstte tutabilmemiz için de yazın asfaltta tekerlekli kayak yapıyoruz. Geçmişte milli takımda olan sporcularımız vardı ve onları üniversitelere gönderdik, Şimdi ise çekirdekten yeni sporcular yetiştiriyoruz."

Alp disiplini sporcusu Arda İmre ise kayak merkezinin açılmasıyla bu spora yöneldiğini belirtti.

Her geçen gün kayağa tutkuyla bağlandığını anlatan İmre, "Gün içinde 20 defa rahatlıkla kayak yapabiliyor ve yarışmalara kolayca hazırlanabiliyoruz. Ben 6 yıldır kayakla ilgileniyorum ve geçmişte katıldığım yarışmalarda ikincilik ve üçüncülük elde ettim." dedi.

"Yazın yaptığımız çalışmalarla başarımız artıyor"

İmre, Ovacık'a bu sene karın geç yağdığını belirterek, "Diğer illerde yapay kar tesisleri olduğu için oradaki sporcular kayağa erken başladı. Ama biz yazın yaptığımız çalışmalarla yarışlarda onlardan daha başarılı oluyoruz. Bu seneki hedefim katıldığım yarışmalarda birinci olup milli takıma yerleşmek." ifadelerini kullandı.

Kayakçı Tuna Gür de 6. sınıfta kayakla tanıştığını ve merkezin açılmasıyla yeteneğini keşfettiğini aktardı.

Kayak merkezindeki antrenörlerin eğitimi sayesinde profesyonelleştiğini vurgulayan Gür, "Şu anda il dışına yarışlara gidiyor ve madalyalar kazanıyoruz. Okuldan kaynaklı haftada 2 gün kayak merkezine antrenman yapmaya gelebiliyoruz. Saat 9'da gelip akşam 4'te kayaklarımızı çıkartıyoruz. Bu saat aralığında da slalom çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Kuzey disiplini sporcusu Ayaz Sarıtaş da geçmişte mahalle ve sokak aralarında poşet ve bidon kullanarak kayağa merak sardığını dile getirdi.

Kayak merkezinin açılmasıyla kendini geliştirdiğini aktaran Sarıtaş, "Şu anda derslerimde ve sporda başarılıyım. İleride beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum." dedi.

Sporcu Berfin Avcıkaya da kayağa birkaç ay önce başladığını ve gelecekte elde edeceği başarılarla tanınmış bir sporcu olmak istediğini söyledi.

Kayakçılar milli forma hedefiyle Ovacık Kayak Merkezi'nde çalışıyor
Kayakçılar milli forma hedefiyle Ovacık Kayak Merkezi'nde çalışıyor
Kayakçılar milli forma hedefiyle Ovacık Kayak Merkezi'nde çalışıyor

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Kayak Merkezi, Türkiye, Milli, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayakçılar milli forma hedefiyle Ovacık Kayak Merkezi'nde çalışıyor - Son Dakika Spor


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