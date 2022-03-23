Tuncelili sporcu boksta Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Tuncelili sporcu boksta Avrupa şampiyonu oldu

23.03.2022 12:28
Tuncelili sporcu boksta Avrupa şampiyonu oldu

Tuncelili sporcu Erivan Barut, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Tuncelili sporcu Erivan Barut, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Tunceli Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, 12-24 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda Ermenistan, Polonya, İtalyan ve Hırvatistanlı rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Barut, 2022 yılında muay thai Avrupa ve Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Kick Boks Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları da elde etti.

Sporcusunun 2022 yılında üç profesyonel branşta şampiyonluk aldığını belirten Dersim Kick Boks Spor Kulübü Antrenörü Gürsel Tayam, "Erivan'ı 6 yıldır çalıştırıyorum. Spora kulübümüzde başladı. Sürekli önemli başarılar elde etti. 2022 yılında da üç profesyonel branşta şampiyonluk alarak inanılmazı başardı. Bunu da azim, istek ve hırsıyla başardı" dedi.

Antrenör Tayam, sporcusuna desteklerinden ötürü Tunceli Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile eski Kick Boks Dünya Şampiyonu Birol Topuz'a teşekkür etti. - TUNCELİ

Tuncelili sporcu boksta Avrupa şampiyonu oldu
Tuncelili sporcu boksta Avrupa şampiyonu oldu
Tuncelili sporcu boksta Avrupa şampiyonu oldu

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Hırvatistan, Kick Boks, Tunceli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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