TUR 2024'ün 6. etabını kazanan Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek, galibiyeti beklemiyordu - Son Dakika
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Spor

TUR 2024'ün 6. etabını kazanan Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek, galibiyeti beklemiyordu

TUR 2024\'ün 6. etabını kazanan Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek, galibiyeti beklemiyordu

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 6. etabını kazanan Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek, kariyerinin Dünya Turu'ndaki ilk yılında böyle bir galibiyet almayı beklemiyordu. Van den Broek, Türkiye'ye deneyim kazanmak ve sprinterlerle antrenman yapmak için geldiğini belirtti. Ancak bugünkü etapta enerji saklayarak sınırlarını zorladı ve galibiyete ulaştı. Hollandalı bisikletçi, bundan sonra tırmanışlara odaklanacağını da sözlerine ekledi.

26.04.2024 17:13
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2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 6. etabını kazanarak genel klasmanda liderliğe yükselen Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek, kariyerinin Dünya Turu'ndaki ilk yılında böyle bir galibiyet almayı beklemediğini söyledi.

Van den Broek, ödül töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kariyerimin Dünya Turu'ndaki ilk yılında böyle bir galibiyet almayı beklemiyordum. Türkiye'ye deneyim kazanmak ve sprinterlerle beraber antrenman yapmak için geldim. Tırmanış için özel bir çalışma yapmamıştım. TUR genellikle sprinterlere özel bir yarış olarak tanınır. Takım olarak da önceliğimiz sprintler ancak bugünkü etap için de enerji saklamıştım. 4 kilometre kala fazla dik olmayan ve bana uyan bir bölüm vardı. Sınırlarımı zorladım ve galibiyete çevirdim." değerlendirmesini yaptı.

Kariyerinin bundan sonraki bölümünde tırmanışlar üzerine de yoğunlaşacağını belirten Hollandalı bisikletçi, "Bugüne kadar çok yönlü olduğumu, belki de tek gün yarışlarına yatkın olduğumu düşünüyordum. Bugünkü sonuç iyi bir tırmanışçı olabileceğimi de gösterdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TUR 2024'ün 6. etabını kazanan Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek, galibiyeti beklemiyordu - Son Dakika

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