TUR'da Patara Kemer etabını Casper Van Uden kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TUR'da Patara Kemer etabını Casper Van Uden kazandı

TUR\'da Patara Kemer etabını Casper Van Uden kazandı
30.04.2026 19:50  Güncelleme: 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 180.7 kilometrelik Patara-Kemer etabını Team Picnic Postnl Takımı'ndan Casper Van Uden 4 saat 6 dakika 9 saniye ile kazandı61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Patara-Kemer startına 153 sporcu imza atarak iştirak etti.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 180.7 kilometrelik Patara-Kemer etabını Team Picnic Postnl Takımı'ndan Casper Van Uden 4 saat 6 dakika 9 saniye ile kazandı

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Patara-Kemer startına 153 sporcu imza atarak iştirak etti. 11.47'de verilen gerçek startla birlikte anında kaçışlar başladı. Astana takımından Lev Gonov ile Alpecin takımından Tim Marsman'ın 5'inci kilometredeki kaçışları fazla uzun sürmedi. Daha sonra Total Energies takımından Geoffrey Bouchard ile Muğla Büyükşehir Belediyespor'dan Rudolf Remkhi bir kaçış denemesinde bulundu. 16'ncı kilometre böyle geçildi.

Etap, tırmanışlarla seyrelen pelotonun sprinti ile sona erdi. Picnic-PostNL takımından Hollandalı Casper van Uden, Mayıs 2025'teki İtalya Turu'nun ardından ilk kez bir etap zaferine erişti. Bu aynı zamanda Picnic-PostNL'in bu sezondaki ilk galibiyeti oldu. Etabı MBH Bank CSB Telecom Fort takımından Polonyalı Marcin Budziski ikinci bitirirken Bardiani CSF 7 Saber takımından Özbek Nikita Tsvetkov üçüncü oldu.

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun gerek genel klasman gerekse takım birincisini muhtemelen tayin edecek ikinci tırmanış etabı yarın koşulacak. Antalya-Feslikan etabı 127.9 kilometre olarak belirlendi. Etabın başlama saati 12.15. Turkuaz Mayoyu Khern Pharma takımından Ivan Ramiro Sosa taşıyacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TUR'da Patara Kemer etabını Casper Van Uden kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi
Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma
İsrail ordusu, Sumud Filosu’na müdahale ediyor İsrail ordusu, Sumud Filosu'na müdahale ediyor
İran savaşı ABD’ye çok pahalıya mal oldu, maliyet 25 milyar doları aştı İran savaşı ABD’ye çok pahalıya mal oldu, maliyet 25 milyar doları aştı

19:34
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
18:34
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
18:27
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
17:55
Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 20:08:55. #.0.5#
SON DAKİKA: TUR'da Patara Kemer etabını Casper Van Uden kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.