Turgutlu Belediyesi Çocuklar ve Kadınlar İçin Spor Projeleri Başlatıyor

Turgutlu Belediyesi hem çocukları hem de kadınları sporla buluşturacak iki yeni projeyi hayata geçiriyor. "Çocuklarla Hareket Eğitimi ve Eğitsel Oyunlar" ile "Haydi Kadınlar Spora" kurslarına kayıtlar başladı.
Turgutlu Belediyesi, kentte yaşayan 7'den 70'e herkesi farklı spor aktiviteleriyle buluşturacak çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Spor alanında hayata geçirdiği projelerle adından başarıyla söz ettiren Turgutlu Belediyesi hem çocukları hem de kadınları sevindirecek iki yeni çalışmaya imza atıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek 'Çocuklarla Hareket Eğitimi ve Eğitsel Oyunlar' projesinde çocuklar haftanın bir günü eğitsel oyunlar eşliğinde hareket eğitimi alacak. "Haydi Kadınlar Spora" projesinde ise kadınlar için haftanın iki günü step aerobik ve pilates eğitimleri verilecek.
Ücretsiz olan 'Çocuklarla Hareket Eğitimi ve Eğitsel Oyunlar' ile 'Haydi Kadınlar Spora' kurslarına kayıtlar başladı. Kayıtların Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden 09.00-12.30/13.30-17.00 saatlerinde arasında yapıldığı kurslar hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabileceği bildirildi.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Her yaştan vatandaşımızı farklı ve eğlenceli spor etkinlikleriyle bir araya getirmeye devam ediyoruz. Alanlarında uzman eğitmenlerimiz tarafından yapılacak kurslar sayesinde çocuklarımız ve kadınlar günlük koşuşturma ve tempodan uzaklaşarak zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirme imkanına sahip olacaklar. Ücretsiz olan 'Çocuklarla Hareket Eğitimi ve Eğitsel Oyunlar' ile 'Haydi Kadınlar Spora' kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA
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