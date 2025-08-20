Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
Spor

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın Fikstürü Belli Oldu

20.08.2025 12:55  Güncelleme: 12:58
Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunda ilk maçını kendi sahasında Kırklareli Fen Bilimleri Takımına karşı oynayacak. Sezon, 26-29 Eylül tarihleri arasında başlayacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği 2025-2026 sezonunda fikstür belli oldu. Manisa temsilcisi ilk maçını kendi sahasında Kırklareli Fen Bilimleri Takımı'na karşı oynayacak.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2025-2026 sezonunda fikstür çekimi yapıldı. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak ligde yer alan, geçtiğimiz sezon Federasyon Kupası ve play-off ikinciliğiyle üstün bir başarı gösteren Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın maç takvimi belli oldu. Buna göre kırmızı siyahlılar sezonun açılışını kendi sahasında yapacak. 26-29 Eylül tarihlerinde başlayacak ligde ilk rakip Kırklareli Fen Bilimleri olacak. Turgutlu Belediyespor ekibi, 14. ve 29.haftayı BAY geçecek. Sezonun son maçı ise Aslan Yol Burhaniye Belediyespor Takımı ile oynanacak.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ile Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık, Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen fikstür çekimine katıldı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nda bu sezon da başantrenörlük görevine devam eden İstemihan Örücü, "TKBL'de fikstür çekimi yapıldı ve maç takvimiz belli oldu. Yeni sezonun ilk maçını kendi sahamızda oynamamız avantajımıza olacak. Maçların başlamasına çok az bir süre kaldı. Antrenmanlarımıza sıkı ve disiplinli bir şekilde devam ediyoruz. Geçen sezon elde ettiğimiz başarıların üstüne koyarak mücadelemizi bu sezonda da sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Yeni sezon için gün sayıyoruz"

Kırmızı siyahlı ekibin güzel ve başarılı bir sezon geçireceğine inançlarının tam olduğunu belirten Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak 4 sezondur TKBL'de yer alan ve kentimizi nice başarıları, mutlulukları ve gururları yaşatan kadın basketbol takımımızla yeni sezon için gün sayıyoruz. Güzel bir sezon olacağına inanıyoruz. Kadın basketbol takımımıza ve ligde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
