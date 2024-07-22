Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Transfer Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Transfer Çalışmalarına Başladı

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Transfer Çalışmalarına Başladı

Geçtiğimiz sezonu TKBL'de 7. sırada tamamlayan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, transfer çalışmalarına başladı. Başantrenör İstemihan Örücü ve teknik ekip ile anlaşmaya varıldı.

22.07.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı transfer çalışmalarına başladı. Başantrenör İstemihan Örücü ve teknik ekip ile anlaşmaya varıldı.

Geçtiğimiz sezonu TKBL'de 7. sırada tamamlayarak play off oynayan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı transfer çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz sezon takımın başına 4. haftada oynanan Danilo's Pizza Bursa Ant Spor maçı sonrası geçen İstemihan Örücü, normal sezonda takımın başında çıktığı 30 maçın 17'sini kazanarak önemli bir başarıya imza atmış, takımını play off'a sokmuştu.

Başantrenörü ile sözleşme yenileyen Turgutlu Belediyespor geçen sezon teknik kadrosunda bulunan Yardımcı Antrenör Ceyhan Önk, Genel Menajer Hüseyin Pamuk, Sağlıkçı-masaj terapisti Ersin Subaşılı, A Takım Yardımcı Antrenörü ve Altyapı Antrenörleri Büşra Çeçen ve Emine Çetinkaya ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Transfer Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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