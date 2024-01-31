Spor

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2023-2024 sezonunu galibiyetle kapattı. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı rakibi Aliağa KZY Spor ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.

TVF Kadınlar 2.Ligi'nde mücadelesini sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının sezonun son maçında rakibi Aliağa KZY Spor oldu. Yıldırım Beyazıt Salonu'nda oynanan karşılaşmada Turgutlu Belediyespor ekibi, rakibini 22-25, 25-23, 25-18, 25-21 set sonuçlarıyla 3-1 yendi. Turgutlu temsilcisi kazandığı bu maçla aynı zamanda 2023-2024 sezonunu galibiyetle noktalamış oldu.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sezonun son müsabakasında Kadın Voleybol Takımını yalnız bırakmayarak maçı tribünden izledi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Çok mutluyuz. Ligdeki oynadığımız son maç olan Aliağa KZY Spor karşılaşmasını 3-1 kazandık ve sezonun galibiyetle kapattık. Tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize Belediyespor Başkanımız ve Belediye Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a ve Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise, "Tamamını Turgutlulu oyuncularımızdan oluşan Kadın voleybol takımımızı gönülden kutluyorum. Güzel bir maç oynandı ve 3-1'lik skorla rakibimizi yendik ve 2023-2024 sezonunu galibiyetle kapattık. Bu sezonda gösterdikleri emek ve mücadele için kadın voleybol takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA