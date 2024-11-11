Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Ata Okul Spor'u 3-1 Yenerek Beşinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Ata Okul Spor'u 3-1 Yenerek Beşinci Galibiyetini Aldı

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Ata Okul Spor\'u 3-1 Yenerek Beşinci Galibiyetini Aldı

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. hafta maçında Ata Okul Spor'u 3-1 yenerek ligdeki beşinci galibiyetini elde etti. Maçta Turgutlu Belediyespor Başkanı ve diğer yöneticiler de takımı destekledi.

11.11.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Ata Okul Spor ile oynadığı maçı 3-1 kazanmayı başardı. Turgutlu Belediyespor ekibi aldığı bu sonuçla TVF Kadınlar 2. Ligi'nde beşinci galibiyetini aldı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2.Ligi 7.hafta maçında Ata Okul Spor Takımını kendi sahasında ağırladı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı karşılaşma 3-1'lik skorla Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçı (25-21) (25-20) (19-25) (25-15) set sonuçlarıyla kazanan kadın voleybol takımı ligdeki beşinci galibiyetini de elde etmiş oldu.

Turgutlu Belediyespor - Ata Okul Spor maçını Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Belediyespor yöneticileri, daire müdürleri ve taraftarla ile birlikte izleyerek takımı yalnız bırakmadı.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol son topta kaybetti

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 9. hafta karşılaşmalarında 01 Adana Basketbol'un evine konuk oldu. Deplasmanda oynanan ve temponun bir an dahi düşmediği maçta Manisa ekibi son dakikalarda yaşadığı kayıpla 1 sayı farkla 62-61 mağlup oldu. Sezonun iddialı takımlarından biri olarak adından söz ettiren Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 15 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Kadın Voleybol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibi kendi sahalarında rakibine karşı net bir galibiyet kazanarak yüzümüzü güldürdüler. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamı diliyorum. Adana ekibine konuk olan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımımız ise oynadığı maçı son topta kaybetmesi hepimizi çok üzdü. Emek ve mücadeleleri için oyuncularımıza, teknik ekibimize teşekkür ediyor, rakibimizi ise galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Ata Okul Spor'u 3-1 Yenerek Beşinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Ata Okul Spor'u 3-1 Yenerek Beşinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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