Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Forza Spor'u 3-0 yenip ikinci sırayı korudu - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Forza Spor'u 3-0 yenip ikinci sırayı korudu

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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Forza Spor\'u 3-0 yenip ikinci sırayı korudu
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TVF Kadınlar 2. Ligi 7. hafta maçında Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Forza Spor'u 3-0 mağlup etti. Rakibine sadece 39 sayı şansı veren kırmızı-siyahlılar, ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 7. hafta karşılaşmasında Forza Spor'u 3-0 mağlup etti. Rakibine sadece 39 sayı şansı veren kırmızı-siyahlılar, ligde ikinci sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürdü.

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, başarılı performansını 7. haftada da sürdürdü. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Forza Spor'u konuk eden Turgutlu temsilcisi, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

Karşılaşma boyunca etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, ilk seti 25-18 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine yalnızca 7 sayı alma fırsatı veren Turgutlu Belediyespor, bu seti 25-7 kazanarak üstünlüğünü pekiştirdi. Üçüncü seti de 25-14 kazanan Turgutlu temsilcisi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki başarılı çıkışını sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ikinci sıradaki yerini korudu.

Başantrenör Kurç: "Aynı ciddiyetle hazırlanacağız"

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede oyuncularını tebrik ederek, "Sahada istediğimiz oyunu büyük ölçüde yansıttığımız bir karşılaşma oldu. Oyuncularımızın mücadele gücü, oyun disiplini ve birbirleriyle uyumu galibiyette önemli rol oynadı. Önümüzdeki maçlara da aynı ciddiyet ve kazanma arzusuyla hazırlanacağız. Sezon boyunca hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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