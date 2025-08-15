Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sezon Öncesi Diyetisyen Kontrolünden Geçti

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesinde diyetisyen kontrolünden geçti. Oyuncuların kontrolleri diyetisyen Ece Kurşun tarafından yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden ve çoğunluğu altyapı oyuncularından oluşan Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sezon hazırlıklarına başladı. Kadın voleybol takımı oyuncuları Turgutlu Belediyespor'un üç sezondur iş birliği yaptığı La Dietetica'nın kurucusu diyetisyen Ece Kurşun'un kontrolünden geçti. Oyuncuların boy kilo, kas ve kütle gibi bir dizi ölçümlerini yapan diyetisyen Ece Kurşun, aynı zamanda sağlıklı, güçlü ve formda kalabilmeleri adına uygun bir beslenme programı da hazırladı. Kadın voleybol takımı oyuncularının sezon boyunca belirli aralıklarla takip ve kontrolleri Ece Kurşun tarafından yapılacak.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Çoğunluğu altyapı oyuncularımızdan oluşan kadın voleybol takımı oyuncularımızın vücut ölçümleri ve gerekli kontrolleri 3 sezondur iş birliği yaptığımız diyetisyen Ece Kurşun tarafından gerçekleştirildi. TVF Kadınlar 2.Ligi'nde kentimizi temsil edecek takımımızın sağlıklı ve formda olmaları adına gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Katkılarından dolayı diyetisyen Ece Kurşun'a ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA