Turgutlu Belediyesi U11 Kız Basketbol Takımı İkincilik Kupasını Başkanla Paylaştı

Turgutlu Belediyesi U11 Kız Basketbol Takımı ikincilik kupasını, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile paylaştı. Başkan Çetin Akın, "Sporun her branşında var olmaya, spora gönül veren çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa İl Şampiyonluğu Müsabakalarında yer alan ve final karşılaşmasında rakibi Manisa Mega Spor Kulübü'ne mağlup olarak ikincilik kupasının sahibi olan Turgutlu Belediyesi U11 Kız Basketbol Takımı, Başkan Çetin Akın'ı ziyaret etti. U11 Kız Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibinin gerçekleştirdiği ziyarette ikincilik kupası Turgutlu Belediyesine teslim edildi. Oyuncular ve teknik ekip spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Çetin Akın ve ekibine ayrıca teşekkürlerini iletti.

"Spora gönül veren çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız"

U11 Kız Basketbol Takımını başarılarından dolayı kutlayan Başkan Çetin Akın, "Belediyespor formamızı giyen U11 Kız Basketbol Takımı oyuncularımızı ve teknik ekibimizi belediyemizde konuk ettik. Manisa İl Şampiyonluğu Müsabakalarında başarılı bir performans göstererek ikinci olan ve kupayı belediyemize getiren takımımızı gönülden kutluyoruz. Sporun her branşında var olmaya, spora gönül veren çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen, Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık da genç sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. - MANİSA