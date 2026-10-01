Turgutlu Belediyespor, 4 Ekim'deki Melikgazi Kayseri deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor, 4 Ekim'deki Melikgazi Kayseri deplasmanına hazırlanıyor

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Turgutlu Belediyespor, 4 Ekim\'deki Melikgazi Kayseri deplasmanına hazırlanıyor
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Turgutlu Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Melikgazi Kayseri deplasmanı için hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Örücü, Nesibe Aydın Okulları maçında galibiyeti kaçırdıklarını, kaptan Ronahi Kıran ise Kayseri'den galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Turgutlu Belediyespor, 2. haftada Melikgazi Kayseri Basketbol ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Manisa ekibi, başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Örücü, gazetecilere Nesibe Aydın Okulları maçında galibiyeti ellerinden kaçırdıklarını söyledi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Örücü, "Bu hafta sonu Kayseri ile mücadele edeceğiz, çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Takım kaptanı Ronahi Kıran da Süper Lig'deki ilk senenin heyecanını yaşadıklarını anlatarak "En iyi versiyonumuza gelmek için çalışıyoruz ve çabalıyoruz. Bizim için çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Kayseri deplasmanından galibiyetle dönmek." diye konuştu.

Turgutlu Belediyespor ile Melikgazi Kayseri Basketbol, 4 Ekim Pazar saat 16.00'da karşılaşacak.

Kaynak: AA
KayseriAydınSporSon Dakika

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