Turgutlu Belediyespor, Beşiktaş Boa ile oynayacağı maça iki eksikle hazırlanıyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor, Beşiktaş Boa ile oynayacağı maça iki eksikle hazırlanıyor

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Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında Beşiktaş Boa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Manisa ekibi, sakat Melike Yalçınkaya ve Kelsey Bone'dan yoksun antrenman yaptı; iki takım 10 Ekim Cumartesi 14.00'te karşılaşacak.

Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında Beşiktaş Boa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Manisa ekibi, başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Turgutlu Belediyespor'da sakatlığı bulunan Melike Yalçınkaya ile Melikgazi Kayseri Basketbol maçında rakip oyuncuyla tartışma yaşayan Kelsey Bone, idmana katılmadı.

Turgutlu Belediyespor ile Beşiktaş Boa, 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te karşılaşacak.

Kaynak: AA
Melike YalçınkayaCumartesiHalkbankBeşiktaşTurgutluManisaSporSon Dakika

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