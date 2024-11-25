Turgutlu Belediyespor Kadın Takımları Çifte Galibiyetle Döndü - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor Kadın Takımları Çifte Galibiyetle Döndü

Turgutlu Belediyespor Kadın Takımları Çifte Galibiyetle Döndü

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol ve Kadın Basketbol Takımları, hafta sonu oynanan maçlarda rakiplerini yenerek önemli galibiyetler elde etti. Voleybol takımı Akhisar Belediyespor'u 3-2, basketbol takımı ise Emlak Konut Gelişim'i 67-56 mağlup etti.

25.11.2024 12:28  Güncelleme: 12:32
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Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol ve Kadın Basketbol Takımları hafta sonu oynanan maçlarda rakiplerini yenerek bir haftayı daha galibiyetle noktaladı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol ve Kadın Basketbol Takımları aldıkları galibiyetlerle çifte mutluluk yaşattı. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Akhisar Belediyespor'u 3-2, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ise rakibi Emlak Konut Gelişim Takımını 67-56, mağlup etti.

Manisa derbisini kazanan Turgutlu ekibi

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Akhisar deplasmanından galibiyetle döndü. Turgutlu ekibi rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

TVF Kadınlar 2. Ligi 10. hafta maçlarında Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının rakibi Akhisar Belediye Spor oldu. Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kırmızı siyahlılar rakibini (25-23) (27-25) (19-25) (19-25) (11-15) sonuçlarıyla muhteşem bir geri dönüşle 3-2 yenerek güzel bir galibiyete daha imza attı.

Potada önemli galibiyet: 67-56

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 11. Hafta karşılaşmasında Emlak Konut Gelişim takımı ile oynadığı maçı 67-56 skorla kazanarak mücadelesini sürdürdü. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 37-26 skor ile önde tamamlandı. Karşılaşmanın tamamında üstünlüğü rakip takıma bırakmayan ev sahibi Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımı mücadeleyi 67-56 skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Kırmızı siyahlılar bu sezon oynadığı 11 maçın 8'ini kazanma başarısı gösterdi ve ligde 3. sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren üstün mücadele ortaya koyan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında, Ronahi Zilan Kıran karşılaşmanın yıldızlaşan isimi oldu. Ronahi Zilan Kıran 20 sayı, 8 ribaund, 3 asist, Sema Şenol 12 sayı, 1 asist, Dejah Monet Terrell 11 sayı, 11 ribaund, 2 asist, Sümeyya Özcan 10 sayı, 1 ribaund, 3 asist ile takımın öne çıkan oyuncuları oldu.

Manisa'nın tek kadın basketbol takımına tam destek

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Eşi Semra Maliz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, belediye meclis üyeleri, Turgutlu Belediyespor yöneticileri, daire müdürleri, Belediyespor sponsorları ve taraftarlar mücadeleyi tribünden izleyerek kadın basketbol takımına destek oldular.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Hem voleybol hem de basketbol takımlarımızla yüzümüz güldü. Her iki takımımızın da oyuncularını ve teknik ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor Kadın Takımları Çifte Galibiyetle Döndü - Son Dakika

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