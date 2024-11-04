Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Aydın'ı 3-0 Geçti - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Aydın'ı 3-0 Geçti

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Aydın\'ı 3-0 Geçti

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u evinde 3-0 yenerek sezonu kayıpsız kapatmayı başardı. Takım etkili oyununu sürdürdü ve önemli bir galibiyet elde etti.

04.11.2024 10:26  Güncelleme: 10:28
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Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol takımı evinde konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 7. Grup temsilcisi Turgutlu Belediyespor evinde ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-15, 25-13 ve 25-16 skorlarla 3-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda taraftarların ve alt yapı oyuncularının büyük destek verdiği karşılaşmayı kazanan Belediyespor etkili oyununu maç boyunca sürdürdü ve rakibine geçit vermedi.

Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Maliz, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ve çok sayıda voleybolsever takip etti.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol takımı başantrenörü Erdal Kurç, "Hak edilmiş bir galibiyet. İyi oyunumuzu skora yansıttık ve net bir galibiyet aldık. Yönetimimize ve seyircimize bizleri yalnız bırakmadıklarını için teşekkür ediyoruz" dedi.

Alt yapı ve A takım seviyesinde sezona iyi başladıklarını dile getiren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Maliz, "Genç oyunculardan kurulu takımımız bizleri mutlu etmeye devam ediyor. Teknik kadromuzu ve oyuncularımızı ayrı ayrı kutluyor, bizleri destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Aydın'ı 3-0 Geçti - Son Dakika

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