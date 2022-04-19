Turgutlu Belediyespor'un yıldız erkekleri Türkiye finallerinde - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor'un yıldız erkekleri Türkiye finallerinde

19.04.2022 15:39
Turgutlu Belediyespor'un yıldız erkekleri Türkiye finallerinde

Turgutlu Belediyespor Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, rakiplerini mağlup ederek Türkiye finallerine adını yazdırdı.

Turgutlu Belediyespor Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, rakiplerini mağlup ederek Türkiye finallerine adını yazdırdı.

Turgutlu Belediyespor Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, Eskişehir'de oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Erkekler Yarı Finallerinde Gebze Belediyespor'u 3-2, Çorlu Voleybol Spor Kulübü ve Olympos Antalya Spor Kulübü'nü set vermeden 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Turgutlu Belediyespor Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, aldığı galibiyetler neticesinde 8-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmayı hak kazandı.

Turgutlu Belediyespor Yıldız Erkek Voleybol Takımının başarısı ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Yıldız Erkek Voleybol Takımımız Türkiye Yarı Finallerinde başarılı bir mücadele örneği göstererek çok güzel galibiyetler elde etti. Yıldız Erkekler Voleybol Takımımızın oyuncularını ve teknik ekibini kutluyorum. Türkiye finallerinde Turgutlu için mücadele edecek olan takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Turgutlu Belediyespor'un yıldız erkekleri Türkiye finallerinde
Turgutlu Belediyespor'un yıldız erkekleri Türkiye finallerinde
Turgutlu Belediyespor'un yıldız erkekleri Türkiye finallerinde
Turgutlu Belediyespor'un yıldız erkekleri Türkiye finallerinde

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Eskişehir, Turgutlu, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor'un yıldız erkekleri Türkiye finallerinde - Son Dakika


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