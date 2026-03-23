Manisa\'nın tek kadın basketbol takımı zirve takibini sürdürüyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa'nın tek kadın basketbol takımı Turgutlu Belediyespor, sahasında Yalova VIP'i 99-79 mağlup etti. Karşılaşmada Manisa ekibi, 12 oyuncusundan 11'i sayı alırken elde ettiği galibiyetle ligdeki zirve takibini sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Yalova VIP'i konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan Manisa temsilcisi, ilk dakikalardan itibaren hem hücumda hem savunmada üstün bir oyun ortaya koydu. İlk periyotta yakaladığı ritimle skor üstünlüğünü ele geçiren Turgutlu ekibi, hızlı hücumlarla farkı açtı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan ev sahibi ekip, devre arasına 44-39 farkla önde girdi. İkinci yarıda rotasyonun da devreye girmesiyle tempoyu koruyan kırmızı-siyahlılar, savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Hücumda da çok yönlü bir performans sergileyen Turgutlu Belediyespor, farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 99-79'luk skorla kazandı.

Bu galibiyetle birlikte Manisa'nın kadın basketbolundaki tek temsilcisi olan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde zirve takibini sürdürdü.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımının galibiyetinde Ronahi Zilan Kıran 18 sayı, 1 top çalma ile en çok katkı sağlayan oyuncu olurken Senay Zeybek 15 sayı, 2 ribaund, 4 asist, Hatice Öztosun 14 sayı, 6 ribaund, 4 top çalma, Sümeyya Özcan 12 sayı, 9 ribaund, 12 asist, 5 top çalma, Mıkayla Cowlıng 12 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile takımın skorer oyuncuları oldu. Turgutlu Belediyespor'un altyapısından yetişen Nisa Altındiş, Tuana Kara ve Yaren Pala ise göz kamaştırdı. Genç oyuncular, maçta aldığı sürede sayı almayı başardı. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımında 12 oyuncusundan 11'i sayı buldu.

Kaptan Yağmur Öztürk'e 100. maç sürprizi

Karşılaşma, Turgutlu Belediyespor takım kaptanı Yağmur Öztürk için özel bir anlam taşıdı. Tecrübeli oyuncu, kırmızı-siyahlı formayla 100. maçına çıktı. Müsabaka öncesinde düzenlenen törende Yağmur Öztürk'e özel olarak hazırlanan forma takdim edildi. Hediyeyi Turgutlu Belediyespor Başkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Belediyespor Yöneticisi ve Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Asbaşkan Emrah Kanık verdi. Salondaki taraftarlar da kaptanı alkışlarla tebrik etti.

"Hedefimiz bu başarıyı sürdürmek"

Takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını belirten Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Oyuncularımız sahada büyük bir mücadele ortaya koydu. Manisa'yı en iyi şekilde temsil eden takımımızın ligde zirveyi zorlaması bizler için gurur verici. Hedefimiz bu başarıyı sürdürerek sezonu en iyi noktada tamamlamak" dedi.

"Takım oyunu galibiyeti getirdi"

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Planladığımız oyunu sahaya yansıttık. Maça iyi başladık ve oyun disiplininden kopmadık. Hücumda topu iyi paylaştık, savunmada da rakibimizi durdurduk. Bu galibiyette takım oyunu ön plana çıktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA