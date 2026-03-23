Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı zirve takibini sürdürüyor

23.03.2026 12:09  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyespor, sahasında Yalova VIP'i 99-79 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Takım kaptanı Yağmur Öztürk, 100. maçında özel bir törenle karşılandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa'nın tek kadın basketbol takımı Turgutlu Belediyespor, sahasında Yalova VIP'i 99-79 mağlup etti. Karşılaşmada Manisa ekibi, 12 oyuncusundan 11'i sayı alırken elde ettiği galibiyetle ligdeki zirve takibini sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Yalova VIP'i konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan Manisa temsilcisi, ilk dakikalardan itibaren hem hücumda hem savunmada üstün bir oyun ortaya koydu. İlk periyotta yakaladığı ritimle skor üstünlüğünü ele geçiren Turgutlu ekibi, hızlı hücumlarla farkı açtı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan ev sahibi ekip, devre arasına 44-39 farkla önde girdi. İkinci yarıda rotasyonun da devreye girmesiyle tempoyu koruyan kırmızı-siyahlılar, savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Hücumda da çok yönlü bir performans sergileyen Turgutlu Belediyespor, farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 99-79'luk skorla kazandı.

Bu galibiyetle birlikte Manisa'nın kadın basketbolundaki tek temsilcisi olan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde zirve takibini sürdürdü.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımının galibiyetinde Ronahi Zilan Kıran 18 sayı, 1 top çalma ile en çok katkı sağlayan oyuncu olurken Senay Zeybek 15 sayı, 2 ribaund, 4 asist, Hatice Öztosun 14 sayı, 6 ribaund, 4 top çalma, Sümeyya Özcan 12 sayı, 9 ribaund, 12 asist, 5 top çalma, Mıkayla Cowlıng 12 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile takımın skorer oyuncuları oldu. Turgutlu Belediyespor'un altyapısından yetişen Nisa Altındiş, Tuana Kara ve Yaren Pala ise göz kamaştırdı. Genç oyuncular, maçta aldığı sürede sayı almayı başardı. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımında 12 oyuncusundan 11'i sayı buldu.

Kaptan Yağmur Öztürk'e 100. maç sürprizi

Karşılaşma, Turgutlu Belediyespor takım kaptanı Yağmur Öztürk için özel bir anlam taşıdı. Tecrübeli oyuncu, kırmızı-siyahlı formayla 100. maçına çıktı. Müsabaka öncesinde düzenlenen törende Yağmur Öztürk'e özel olarak hazırlanan forma takdim edildi. Hediyeyi Turgutlu Belediyespor Başkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Belediyespor Yöneticisi ve Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Asbaşkan Emrah Kanık verdi. Salondaki taraftarlar da kaptanı alkışlarla tebrik etti.

"Hedefimiz bu başarıyı sürdürmek"

Takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını belirten Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Oyuncularımız sahada büyük bir mücadele ortaya koydu. Manisa'yı en iyi şekilde temsil eden takımımızın ligde zirveyi zorlaması bizler için gurur verici. Hedefimiz bu başarıyı sürdürerek sezonu en iyi noktada tamamlamak" dedi.

"Takım oyunu galibiyeti getirdi"

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Planladığımız oyunu sahaya yansıttık. Maça iyi başladık ve oyun disiplininden kopmadık. Hücumda topu iyi paylaştık, savunmada da rakibimizi durdurduk. Bu galibiyette takım oyunu ön plana çıktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 13:07:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.