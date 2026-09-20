Turgutlu'da 4. Cirit ve Keşkek Şenliği'nde keşkek dağıtıldı, cirit maçı ilgi gördü - Son Dakika
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Turgutlu'da 4. Cirit ve Keşkek Şenliği'nde keşkek dağıtıldı, cirit maçı ilgi gördü

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Turgutlu\'da 4. Cirit ve Keşkek Şenliği\'nde keşkek dağıtıldı, cirit maçı ilgi gördü
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4. Geleneksel Cirit ve Keşkek Şenliği düzenlendi. Etkinlikte keşkek dağıtıldı, yöresel sanatçılar konser verdi ve Selendi'deki Atlı Spor Kulüpleri'nin gösteri maçını vatandaşlar ilgiyle izledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4. Geleneksel Cirit ve Keşkek Şenliği düzenlendi.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden bu yana oynadığı ve savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından ciritin yaşatılması amacıyla Turgutlu'da etkinlik düzenlendi.

Turgutlu Selendililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 4'üncüsü organize edilen etkinlikte, katılımcılara keşkek dağıtıldı ve yöresel sanatçılar tarafından konser verildi.

Şenlikte Selendi ilçesindeki Atlı Spor Kulüpleri tarafından gösteri maçı düzenlendi.

Kumlu zemindeki sahada atlarını koşturan sporcuların kıyasıya mücadelesini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Etkinliğe Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatTurgutluSelendiManisaKültürYaşamSporSon Dakika

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