Turgutlu ile Denizlispor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Turgutlu ile Denizlispor Berabere Kaldı

Turgutlu ile Denizlispor Berabere Kaldı

3. Lig 4. Grup'ta Turgutlu ve Denizlispor 1-1 berabere tamamladı. Golleri Üstün Bilgi ve Mehmet Ali Ulaman attı.

26.03.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta son iki sırada yer alan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ile Denizlispor arasında Turgutlu Yeni Şehir Stadında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Turgutlu Yeni Şehir Stadı

Hakemler: Emre Can Furuncu, Mehmet Ali Keskin, Abdullah Maden

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.: Mehmet Yağmur, Erdinç Çepoğlu, Ayhan İmir (Umut Sözen dk. 75), Üstün Bilgi, Egehan Gök (Furkan Ceylan dk. 65), Osman Erol, Arda Köksal, Ozan Resuloğlu, Mert Önal, Mustafa Murat Uslu (Serkan Yeşilyurt dk. 56), Hüseyin Can Şavur.

Yedekler: Yunus Kotan, Soydan Yücel, Bünyamin Yavaşoğlu, Samet Çolak, Bora Ulu, Berat Onur Pınar, Yunus Emre Atsız

Teknik Direktör: Levent Bayraktar

Denizlispor: Ali Eren Yalçın, Emre Yıldırım, Ramazan Karakurt (Oktay Kısaoğlu dk. 68), Rıza Mert Pişirici, Kemal Çetinkaya (Nuri Kozhan dk. 83), Gökhan Süzen, Yusuf Emre İnanır (Deniz Kodal dk. 83), Emir Toprak Dinç, Berkant Gündem, Emre Furtana, Mehmet Ali Ulaman (Süleyman Bozbay dk. 68)

Yedekler: Emre Çirkin, Muhammed Eren Kıryolcu, Oğuzhan Sarı, Emre Burgaz, Melih Kemal Pelen, Talha Eren Ateş

Teknik Direktör: Kürşat Taş

Goller: Üstün Bilgi (Dk. 3) (Turgutluspor), Mehmet Ali Ulaman (dk. 44) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Ayhan İmir, Hüseyin Can Şavur (Turgutluspor), Ramazan Karakurt, Yusuf İnanır, Emre Yıldırım, Rıza Mert Pişirici (Denizlispor) - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turgutluspor, Denizlispor, Turgutlu, Futbol, Güncel, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutlu ile Denizlispor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:19:24. #7.13#
SON DAKİKA: Turgutlu ile Denizlispor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement