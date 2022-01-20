Turgutluspor'a Nazım Gülay'dan moral kahvaltısı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya evinde Sivas Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak başlayan Turgutluspor, teknik direktör Nazım Gülay'ın düzenlediği moral kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya Başkan Ahmet Daşkan, yöneticiler Ali Hikmet Nasuhoğlu ve Fahrettin Solmaz, teknik heyet, oyuncular ve kulüp personeli katıldı. Nazım Gülay, organizasyonda, "Önümüzde zorlu bir Bayburt Özel İdarespor deplasmanı var. Bu maç öncesi moral aşılamak için hep birlikte olmak istedik. İnşallah bu birlik beraberliğimizi de maça yansıtıp, iyi bir sonuçla Bayburt'tan döneceğiz" dedi.

Kahvaltı sonunda yaş günü olan Rıdvan Aykan'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.