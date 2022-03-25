Turgutluspor, Adıyaman deplasmanında - Son Dakika
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Turgutluspor, Adıyaman deplasmanında

25.03.2022 12:09
Turgutluspor, Adıyaman deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste İnegölspr (D), Sarıyer ve Niğde Anadolu FK maçlarını kaybederek düşme potasından kurtulamayan Turgutluspor yarın deplasmanda bir puan ve bir basamak üstünde yer alan Adıyman FK ile karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste İnegölspr (D), Sarıyer ve Niğde Anadolu FK maçlarını kaybederek düşme potasından kurtulamayan Turgutluspor yarın deplasmanda bir puan ve bir basamak üstünde yer alan Adıyman FK ile karşılaşacak. Adıyaman Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Veli Karakaya yönetecek. Turgutluspor teknik direktörü Nadir Arıkan zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak kazanıp evlerine döneceklerini dile getirdi. Kırmızı-siyahlılar 28 puanlı 17'nci sırada, Adıyaman ekibi ise 29 puanla 16'ncı basamakta yer alıyor.


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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Sarıyer, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor, Adıyaman deplasmanında - Son Dakika


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