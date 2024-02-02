Turgutluspor, Altınordu\'dan Muharrem Emir Erkul\'u transfer etti

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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, Altınordu'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Muharrem Emir Erkul'u kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Muharrem Emir Erkul, "Hedeflerim doğrultusunda en doğru yerdeyim. Memleketimin takımında olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Turgutluspor forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum." dedi.

Turgutluspor, Altınordu'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Muharrem Emir Erkul ile sözleşme imzaladı. Turgutluspor Tesislerinde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Gökhan Akın ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Muharrem Emir Erkul, "Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir kulüpteyim. Memleketimin takımında olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Çok çalışıp Turgutluspor forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bana güvenen ve inanan herkesi mutlu etmek için çok çalışıp bana olan güveni boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.

Gökhan Akın: "Muharrem Emir Erkul, gelecek vadeden yetenekli bir oyuncu"

Muharrem Emir Erkul'un transferi hakkında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Muharrem Emir Erkul, yeteneklerine güvendiğimiz ve gelecek vadeden bir isim. Turgutluspor forması altında çok başarılı olacağına ve takımımıza önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tam. Anlaşma hem Muharrem Emir Erkul hem de Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Muharrem Emir Erkul kimdir?

Turgutluspor'un yeni transferi Muharrem Emir Erkul, 21 Ocak 2006 yılında Turgutlu'da doğdu. Futbola Gençorduspor'da başlayan Emir, 2017 yılında Altınordu'ya transfer oldu. Altınordu altyapı kategorilerinin hepsinde forma giyen Muharrem Emir Erkul, U14 ve U16 Milli Takım'da da forma giydi. - MANİSA