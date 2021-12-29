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Turgutluspor başka olacak - Son Dakika

Turgutluspor başka olacak

29.12.2021 11:03
Turgutluspor başka olacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 22 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da Basın Sözcüsü Erk Kayabaş, ikinci yarıda bambaşka bir takımın sahada olacağını söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 22 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da Basın Sözcüsü Erk Kayabaş, ikinci yarıda bambaşka bir takımın sahada olacağını söyledi. İlk 7 haftada 1 puan alabildiklerini, ardından toparlandıklarını hatırlatan Kayabaş, yönetim olarak göreve geldikten sonra oynanan 4 maçın 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçildiğini hatırlatıp, "İkinci yarı öncesi bu puan ve sıralama, bize yapmamız gereken kadro mühendisliği hakkında dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Önceliğimiz aşağıda bulunan takımlar ile puan farkını açmak olacaktır. Devre arası transferlerin kolay olmadığını biliyoruz. İkinci yarıda bambaşka bir Turgutluspor sahada olacaktır. Alacağı sonuçlarla taraftarı ve camiayı mutlu edecek bir takım kurmayı hedefliyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İLK YOLCU MAHMUTTurgutluspor'da sezon başında takıma katılan stoper Mahmut Boz'la yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı kulüpten Mahmut için teşekkür mesajı yayınlandı. Teknik direktörlük görevine Atila Gerin'in yerine Nazım Gülay'ı getiren Turgutluspor'da transferde önceliğin santrfor ve stopere verileceği öğrenildi.


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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor başka olacak - Son Dakika Spor


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