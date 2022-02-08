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Turgutluspor'da çifte imza - Son Dakika

Turgutluspor'da çifte imza

08.02.2022 17:28
Turgutluspor'da çifte imza

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor, Eskişehirspor'dan Hakkı Tığlı ve geçen sezon GMG Kastamonu forması giyen Recep Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor, Eskişehirspor'dan Hakkı Tığlı ve geçen sezon GMG Kastamonu forması giyen Recep Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

Yeni transferler Hakkı Tığlı ve Recep Yılmaz, bugün tesislerde düzenlenen imza töreninde formayı giyerek, resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Fahrettin Solmaz ve Kadir Şakar yer aldı. Tören sonrası konuşan Hakkı Tığlı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri olan bir kulübe geldim. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan başta kulüp başkanımız Ahmet Daşkan, yöneticilerimiz ve hocamız Nazım Gülay'a teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Turgutuspor'umuzun başarısı için sahada canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

Tecrübeli oyuncu Recep Yılmaz ise "Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Kulüp naşkanımız Ahmet Daşkan, yöneticilerimiz ve hocamız Nazım Gülay'a, bana bu şansı verdikleri ve güvendikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu Recep Yılmaz ve gelecek vadeden Hakkı Tığlı'yı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Turgutluspor Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Solmaz, "Hakkı genç, Recep ise tecrübeli bir oyuncu. Hakkı genç olmasına rağmen gelecek vadeden başarılı bir oyuncu. Recep ise bu ligi çok iyi bilen kaliteli ve tecrübeli bir oyuncu. Hem Recep'in hem de Hakkı'nın gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Hakkı Tığlı ve Recep Yılmaz kardeşlerime hoş geldiniz diyor kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Turgutluspor'da çifte imza
Turgutluspor'da çifte imza
Turgutluspor'da çifte imza

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Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Recep Yılmaz, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da çifte imza - Son Dakika Spor


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