Turgutluspor'da İlhan dönüyor - Son Dakika
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Turgutluspor'da İlhan dönüyor

17.07.2022 11:50
Turgutluspor'da İlhan dönüyor

TFF 3'üncü Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlara teknik direktörlük görevine getirilen Sadun Hoşbay yönetiminde tesislerinde başlayan Turgutluspor, eski golcüsünü 11 yıl sonra takıma döndürüyor.

TFF 3'üncü Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlara teknik direktörlük görevine getirilen Sadun Hoşbay yönetiminde tesislerinde başlayan Turgutluspor, eski golcüsünü 11 yıl sonra takıma döndürüyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak 3'üncü Lig'de Elazığ Karakoçan FK formasıyla geçen sezon 11 gol atan 34 yaşındaki tecrübeli forvet İlhan Aslanoğlu ile anlaştı. Hafta içinde sözleşme imzalaması beklenen İlhan, Altay'da başladığı uzun soluklu kariyerinde daha önce 2010-2011 sezonunda Turgutluspor formasını giymişti.


- Turgutlu
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da İlhan dönüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutluspor'da İlhan dönüyor - Son Dakika
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