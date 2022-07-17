TFF 3'üncü Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlara teknik direktörlük görevine getirilen Sadun Hoşbay yönetiminde tesislerinde başlayan Turgutluspor , eski golcüsünü 11 yıl sonra takıma döndürüyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak 3'üncü Lig'de Elazığ Karakoçan FK formasıyla geçen sezon 11 gol atan 34 yaşındaki tecrübeli forvet İlhan Aslanoğlu ile anlaştı. Hafta içinde sözleşme imzalaması beklenen İlhan, Altay 'da başladığı uzun soluklu kariyerinde daha önce 2010-2011 sezonunda Turgutluspor formasını giymişti.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Turgutluspor'da İlhan dönüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.