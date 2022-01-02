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Turgutluspor'da Semih gitti - Son Dakika

Turgutluspor'da Semih gitti

02.01.2022 11:12
Turgutluspor'da Semih gitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da ön libero Semih Ocaklı ile yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da ön libero Semih Ocaklı ile yollar ayrıldı.

Sezon başında İsviçre ekibi Sion'un altyapısından transfer edilen gurbetçi futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Ligde 7 maçta 1 kez ilk 11'de şans bulup, 218 dakika görev alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 kez rakip fileleri sarstı. Sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Semih, kupada ise 1 müsabakada 90 dakika oynadı. Turgutluspor, geçtiğimiz günlerde stoper Mahmut Boz'la da yollarını ayırmıştı.


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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Gurbetçi, İsviçre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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