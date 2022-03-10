Turgutluspor'da teknik adam değirmeni - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma yolunda önemli rakiplerinen Sarıyer'e evinde 2-0 yenilen Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay'la da yollar ayrıldı. Kritik maçı kaybedip 28 puanla düşme potasında kalan kırmızı-siyahlılar bu sezon adeta teknik adam değirmenine döndü. Kazım Akgün'le sezona başlayıp hiç galibiyet alamayınca Atilla Gerin'le maratona devam eden, bir ara kaleci antrenörü Ümit Yavuz'la maçlara çıkan Turgutluspor, son olarak Nazım Gülay'ı dümene geçirdi. Ancak üst üste alınan yenilgiler sonrasında Nazım Gülay'la da yollar ayrıldı. Gerin yerine devre arasında göreve gelen Gülay yönetiminde 10 müsabakaya çıkan Ege ekibi 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi elde ederek düşme hattına demir attı. Bir sezonda 3 teknik direktör değişikliğe giden Turgutluspor'un en kısa zamanda yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor.