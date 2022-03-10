Turgutluspor'da teknik adam değirmeni - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutluspor'da teknik adam değirmeni

10.03.2022 12:01
Turgutluspor'da teknik adam değirmeni

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma yolunda önemli rakiplerinen Sarıyer'e evinde 2-0 yenilen Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay'la da yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma yolunda önemli rakiplerinen Sarıyer'e evinde 2-0 yenilen Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay'la da yollar ayrıldı. Kritik maçı kaybedip 28 puanla düşme potasında kalan kırmızı-siyahlılar bu sezon adeta teknik adam değirmenine döndü. Kazım Akgün'le sezona başlayıp hiç galibiyet alamayınca Atilla Gerin'le maratona devam eden, bir ara kaleci antrenörü Ümit Yavuz'la maçlara çıkan Turgutluspor, son olarak Nazım Gülay'ı dümene geçirdi. Ancak üst üste alınan yenilgiler sonrasında Nazım Gülay'la da yollar ayrıldı. Gerin yerine devre arasında göreve gelen Gülay yönetiminde 10 müsabakaya çıkan Ege ekibi 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi elde ederek düşme hattına demir attı. Bir sezonda 3 teknik direktör değişikliğe giden Turgutluspor'un en kısa zamanda yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor.


YORUMLAR
500
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2 TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2 Turgutluspor'da teknik direktör Gülay ile yollar ayrıldı Turgutluspor'da teknik direktör Gülay ile yollar ayrıldı

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Sarıyer, Gülay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da teknik adam değirmeni - Son Dakika


Son Dakika
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:28:24. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutluspor'da teknik adam değirmeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement