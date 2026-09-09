Turgutluspor'da teknik direktörlüğe 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi - Son Dakika
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Turgutluspor'da teknik direktörlüğe 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi

Turgutluspor\'da teknik direktörlüğe 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi
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Manisa Turgutluspor, yeni sezonda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek takımın başına 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Spor Bilimleri mezunu Mestan, hedefinin takımı eski günlerine taşımak olduğunu ve eleştirilere aldırış etmeden şampiyonluk için çalışacaklarını söyledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Turgutlu spor'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi. Genç teknik direktör, yeni sezonda takımın başında sahaya çıkacak.

Turgutluspor Kulübü, yeni sezon öncesi teknik kadrosunu belirlerken dikkat çeken bir tercihe imza attı. Kulüp yönetimi, teknik direktörlük görevi için 22 yaşındaki Zeynep Mestan ile anlaşmaya vardı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Mestan, daha önce kadın ve erkek futbol takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Bornova Genç Yıldızlar Spor Kadın Futbol Kulübü'nde forma giyen Mestan, yaklaşık 10 yıldır futbolun içerisinde olduğunu belirterek yeni görevinin kendisi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk ise yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını ifade ederek, Zeynep Mestan'a güvendiklerini belirtti. Gençtürk, genç teknik adamın takımın başında başarılı olacağına inandıklarını kaydetti.

Yılmaz Gençtürk: "Kadının sporda yeri olduğunu düşünüyoruz"

Turgutluspor'un altyapısına ve kadın futboluna da önem vereceklerini dile getiren Başkan Gençtürk, kulüp bünyesinde spor okulları ve yarışmacı takımlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Gençtürk, Turgutlu'da yaşayan gençlerin Turgutluspor formasını giymeyi hayal etmesini istediklerini ifade etti.

Zeynep Mestan: "Eleştirilerin olacağını bekliyorduk"

Yeni görevine ilişkin konuşan Zeynep Mestan ise kendisine duyulan güven nedeniyle kulüp yönetimine teşekkür ederek, "Bana bu fırsatı verdiği için önce Yılmaz Başkanıma, sonra tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. İnşallah misyonumuz ve vizyonumuzla Turgutluspor'u eski günlerine taşıyacağız. Altyapımızı da geliştireceğiz. Kadın takımlarımız ve kadın spor okullarımız olacak. Kadının sporda yeri olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ilgili farklı görüşlerin bulunduğunu da dile getiren Mestan, futbolun içerisinde uzun süredir yer aldığını ve eğitimini bu alanda aldığını belirtti. Mestan, "Eleştirilerin olacağını açıkçası bekliyordum. Ben Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Futbol oynadım, vakit ayırdım. Yaklaşık 10 senedir futbolun içerisindeyim. Bunun cevabını inşallah sezon sonunda, şampiyon olduğumuz zaman vereceğiz" diye konuştu.

Turgutluspor, yeni sezonda Süper Amatör Lig'de mücadele ederken, 22 yaşındaki Zeynep Mestan takımın teknik direktörü olarak sezon boyunca takımın başında görev yapacak.

Kaynak: İHA

Turgutluspor, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da teknik direktörlüğe 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutluspor'da teknik direktörlüğe 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi - Son Dakika
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