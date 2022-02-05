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Turgutluspor evinde Bodrumspor'la oynayacak - Son Dakika

Turgutluspor evinde Bodrumspor'la oynayacak

05.02.2022 11:49
Turgutluspor evinde Bodrumspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçından galibiyet çıkaramayan alt sıralardaki Turgutluspor yarın evinde son 3 karşılaşmasını kazanan Bodrumspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçından galibiyet çıkaramayan alt sıralardaki Turgutluspor yarın evinde son 3 karşılaşmasını kazanan Bodrumspor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır görev alacak.

Ev sahibi Turgutluspor'da eksik oyuncu bulunmazken, konuk Bodrumspor'da kart cezalısı Oğuzhan Doğan forma giyemeyecek. Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay kötü gidişata son vereceklerini söylerken, Bodrumspor'un çalıştırıcısı İsmet Taşdemir seriyi sürdüreceklerini ifade etti.


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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor evinde Bodrumspor'la oynayacak - Son Dakika Spor


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