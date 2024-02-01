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Turgutluspor, Halilcan Doğan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Turgutluspor, Halilcan Doğan'ı kadrosuna kattı

Turgutluspor, Halilcan Doğan\'ı kadrosuna kattı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını sürdüren Turgutluspor, Elazığ FK'dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Halilcan Doğan'ı transfer etti. Halilcan, kariyerine yeni bir adım atmak ve hedefleri olan bir camiaya katkı sağlamak için Turgutluspor'a geldiğini belirtti.

01.02.2024 11:58  Güncelleme: 11:59
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını sürdüren Turgutluspor, Elazığ FK'dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Halilcan Doğan'ı kadrosuna kattı. İmza törenine başkan Gökhan Akın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Altyapıdan itibaren İkitelli, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başkent Şafak Spor FK, Osmaniyespor FK ve 23 Elazığ FK formaları giyerek 2020 yılında profesyonel olan Halilcan, 64 maça çıkıp, 6 gol attı.

Genç futbolcu, "Kariyerim ve hedeflerim için yeni bir adım atıyorum. Hedefleri olan bir camiaya geldim. Buraya geldiğimde, ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkıyı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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