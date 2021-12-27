Turgutluspor Nazım Gülay ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktör Nazım Gülay ile anlaşmaya vardı.

Ahmet Daşkan Başkanlığındaki Turgutluspor Yönetim Kurulu, Atila Gerin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Turgutlulu olan ve Turgutluspor altyapısından yetişen tecrübeli teknik adam Nazım Gülay'ı getirdi. Anlaşma hakkında kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, "Turgutluspor'umuzu, Turgutlu'nun evladı Nazım Gülay hocamıza emanet ettik. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Hocamıza inancımız tam." dedi. - MANİSA