Turgutluspor Nazım Gülay ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Turgutluspor Nazım Gülay ile yollarını ayırdı

09.03.2022 16:56
Turgutluspor Nazım Gülay ile yollarını ayırdı

Bugün kendi evinde oynadığı Sarıyer karşılaşmasını 2-0 kaybeden TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, devre arasında takımın başına getirdiği Teknik Direktör Nazım Gülay ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.

Bugün kendi evinde oynadığı Sarıyer karşılaşmasını 2-0 kaybeden TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, devre arasında takımın başına getirdiği Teknik Direktör Nazım Gülay ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor bugün kendi evinde karşılaştığı Sarıyer'e 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Turgutluspor Yönetimi yazılı bir açıklama yaparak Teknik Direktör Nazım Gülay ile yolları ayırma kararı aldıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası, devre arası takımın başına getirilen Nazım Gülay ve Ekibi ile yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Nazım Gülay Hocamıza ve ekibine Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Sarıyer, Gülay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutluspor Nazım Gülay ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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