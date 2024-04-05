Turgutluspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor Yönetimi yazılı bir açıklama yaparak Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yollarını ayırdıklarını bildirdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun." ifadelerine yer verildi. - MANİSA
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve pozitif futbol oynamayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, hedeflerinin play-off olduğunu ve altı maçlarının kaldığını söyledi.
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