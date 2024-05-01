Turgutluspor Teknik Direktörü Eray Gülay, taraftarlardan destek istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Turgutluspor Teknik Direktörü Eray Gülay, taraftarlardan destek istedi

Turgutluspor Teknik Direktörü Eray Gülay, taraftarlardan destek istedi

TFF 3. Lig Play-Off 1. Turunda kendi evinde Efeler 09 ile karşılaşacak olan Turgutluspor'un Teknik Direktörü Eray Gülay, taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi. Gülay, maçı kazanmak için taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

01.05.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig Play-Off 1. Turunda kendi evinde Efeler 09 ile karşılaşacak olan Turgutluspor'un Teknik Direktörü Eray Gülay, "Turgutlu taraftarının, Turgutluspor'u sevenlerin desteğine ihtiyacımız var" diyerek tüm taraftarları takıma destek olmaya davet etti.

Turgutluspor Teknik Direktörü Eray Gülay, kendi evlerinde konuk edecekleri Efeler 09 maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 'Play-Off'a iyi başlamak istiyoruz" diye sözlerine başlayan Teknik Direktör Eray Gülay, "Efeler 09 ile TFF 3. Lig Play-Off 1. Turunda karşılaşacağız. Bir avantaj tabii sahamızda bir eleme tek maç oynayacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmak için de Turgutlu taraftarının, Turgutluspor'u sevenlerin desteğine ihtiyacımız var. Onlardan bu desteği görmek istiyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biz ilk maçı da geçip hedefimize ilerlemek istiyoruz. Play-Off'un ilk maçını içeride oynayacağız. Çocuklarla da konuştuk, lig bitti. Artık eleme maçımız var. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Tek hedefimiz kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Bu şehir her şeyin en güzelini hak ediyor." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutluspor, Turgutlu, Efeler, Gülay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor Teknik Direktörü Eray Gülay, taraftarlardan destek istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 23:08:38. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutluspor Teknik Direktörü Eray Gülay, taraftarlardan destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement