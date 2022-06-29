Turgutluspor'un yeni başkanı Bülent Daşkan - Son Dakika
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Turgutluspor'un yeni başkanı Bülent Daşkan

29.06.2022 00:12
Turgutluspor'un yeni başkanı Bülent Daşkan

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Olağan Genel Kurulu, Turgutlu Yedi Eylül Spor Salonu'nda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Olağan Genel Kurulu, Turgutlu Yedi Eylül Spor Salonu'nda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kulübün 191 üyesinin katıldığı ve açık oylama şeklinde yapılan seçim sonunda Bülent Daşkan Turgutluspor'un yeni başkanı oldu.

Geçtiğimiz hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Turgutluspor Olağan Genel Kurulu yapıldı. Toplantı başlangıcında kulübün basın sözcüsü Erk Kayabaş, Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı'nı yönetim kurulu üyelerinin oylamasına sundu. Oylama sonunda Faruk Aydın Divan Başkanı, Hüseyin Maliz ve Sabri Toker Katiplik yaptı. Olağan Genel Kurulda, yönetim ile denetim kurulu raporları okunup, bilanço ibra edildi.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

Bülent Daşkan başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeleri; İbrahim Gökdere, Ali Hikmet Nasuhoğlu, Cüneyt Bulman, Hasan Eğilmez, Şükrü Eğilmez, Kadir Şakar, Tarık Kayabaş, Burhan Gündüz'den, yedek üyeleri ise Kutluhan Kırat, Uğur Balta, Sadettin Sayan, Aydın İmir, Aydın Temel, Salih Özsoy, Hüseyin Yasak, Abdullah Aygün ve Oktay Durmuş'dan oluştu.

"Turgutluspor'u birlikte yöneteceğiz"

Açık oylama şeklinde yapılan seçim sonunda açıklama yapan Başkan Bülent Daşkan şu ifadeleri kullandı: "Bugün Turgutluspor'un geleceği için iradesini gösteren bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var değerli Turgutlusporlular! Turgutluspor'u arkadaşlarımla beraber sevgi iklimini getireceğiz. Turgutluspor çatısı altında toplanıp, bu şanlı kulübü hak ettiği yere getirmek istiyorum. Artık birlik olma zamanı. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren yeniden hep beraberiz, kol kolayız. Turgutluspor'u güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız değerli kardeşlerim? Hep beraber Turgutluspor'u hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı seviyeye getireceğiz. Yaşasın Turgutluspor! Ne mutlu Turgutlusporluyum diyene!" - MANİSA

YORUMLAR
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Başkan Akın'dan Turgutluspor Genel Kurulu öncesinde çağrı Başkan Akın'dan Turgutluspor Genel Kurulu öncesinde çağrı Efeler 09'da iki imza birden Efeler 09'da iki imza birden
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutluspor'un yeni başkanı Bülent Daşkan - Son Dakika

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