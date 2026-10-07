Turgutreis Spor, 18 yıl sonra gelen BAL hakkını destek bulamayınca kullanmayacak - Son Dakika
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Turgutreis Spor, 18 yıl sonra gelen BAL hakkını destek bulamayınca kullanmayacak

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Turgutreis Spor, 18 yıl sonra gelen BAL hakkını destek bulamayınca kullanmayacak
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Turgutreis Spor Kulübü, 18 yıl sonra Muğla şampiyonu olup yükseldiği BAL'a, yeterli maddi ve manevi destek bulamadığı için katılmama kararı aldı. Yönetim, kararın bir tercih değil, kulübün geleceğini korumak adına alınmış zorunlu bir karar olduğunu açıkladı.

Turgutreis Spor Kulübü, 18 yıl aradan sonra Muğla şampiyonu olarak yükseldiği Bölgesel Amatör Lig'e (BAL), yeterli maddi ve manevi destek sağlanamadığı gerekçesiyle katılmama kararı aldı. Kulüp yönetimi, kararın bir tercih değil, kulübün geleceğini korumak adına alınmış zorunlu bir karar olduğunu açıkladı.

Turgutreis'i yıllardır amatör futbol sahalarında temsil eden Turgutreis Spor, bu sezon önemli bir başarıya imza atarak 18 yıl sonra Muğla şampiyonu oldu. Elde ettiği şampiyonlukla BAL'a yükselen kulüp, yeni sezon öncesinde ise beklemediği bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sportif başarının sürdürülebilmesi için tesislerin yanı sıra maddi ve manevi desteğe de ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Yeni sezon öncesinde yerel yönetimler, kurumlar ve Muğla'nın farklı dinamikleri nezdinde girişimlerde bulunulduğu ancak BAL'da mücadele etmeye yetecek düzeyde destek ve sahiplenmenin oluşmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bir spor kulübünün bütün yükünün yalnızca başkan ve yönetim kurulunun omuzlarında taşınması mümkün değildir. Turgutreis Spor; Turgutreis'in, Bodrum'un ve Muğla'nın ortak değeridir" ifadelerine yer verildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından mahalleye kazandırılan tesis için teşekkür edilen açıklamada, tesis yatırımlarının önemine dikkat çekilirken, kulübün sportif mücadelesini sürdürebilmesi için ekonomik desteğin de gerekli olduğu vurgulandı.

Kulüp yönetimi, Turgutreis Spor'u altından kalkamayacağı bir mali yükün içerisine sokmamak adına, büyük emeklerle kazanılan BAL hakkının kullanılmaması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Açıklamada kararın kulüpten vazgeçmek anlamına gelmediği belirtilerek, "Aksine, kulübümüzün geleceğini korumak ve daha güçlü şartlarda yeniden sahalara dönebilmek adına alınmış zorunlu bir karardır" denildi.

Turgutreis Spor Kulübü Yönetim Kurulu, açıklamasının sonunda 18 yıl sonra Muğla şampiyonu olan bir kulübün BAL'a katılamayacak noktaya gelmesini kamuoyunun takdirine bıraktı. Yönetim, bugüne kadar kulüp için emek veren futbolcular, teknik ekipler, yöneticiler, taraftarlar ve destekçilere teşekkür etti.

Kulüp yönetimi, BAL'a katılmama kararının "bir tercih değil, içinde bulunulan şartların dayattığı acı bir zorunluluk" olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
TurgutreisGüncelMuğlaSporSon Dakika

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