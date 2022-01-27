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Turizmin gözdesi Kemer'de, bu kez snowboard keyfi - Son Dakika

Turizmin gözdesi Kemer'de, bu kez snowboard keyfi

27.01.2022 20:09

- Turizmin gözdesi Kemer'de, bu kez snowboard keyfi Deniz, kum ve güneş üçlemesi ile adını duyuran Kemer'de gençler snowboard yaptı Turizm kenti Antalya'nın deniz, kum ve güneş ile adını dünyada duyuran ilçelerinden Kemer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

- Turizmin gözdesi Kemer'de, bu kez snowboard keyfi

Deniz, kum ve güneş üçlemesi ile adını duyuran Kemer'de gençler snowboard yaptı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'nın deniz, kum ve güneş ile adını dünyada duyuran ilçelerinden Kemer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kemerli gençler, kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ovacık Yaylası'nda snowboard yaptı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Antalya'da da yüzünü gösterdi. Deniz, kum ve güneşi ile adından söz ettiren Antalya'nın tatil ilçesi Kemer'in Gedelme ve Ovacık yaylaları kara bürünürken, bölgede bazı noktalarda kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Kar haberini alan çok sayıda Kemerli, yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuk sonrası kartpostallık görüntüler içerisinden geçerek bu keyfi yaşamaya geldi. Kemerli gençler, bu eşsiz manzara eşliğinde saatlerce snowboard keyfi yaptı.

"Kemer için alternatif bir aktivite"

Geçen hafta Sarıkamış'a giderek snowboard yaptıklarını belirten Mustafa Can Demirtaş, Kemer'de de bu sporu yapmış olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Demirtaş, "Yıllardır snowboard sporu yapıyorum. Uzun zamandır bu bölgelere kar yağmadığı için geçen hafta Sarıkamış'a gitmiştik. Uludağ'a da gidiyorduk. Bu hafta Kemerimize kar yağınca bizde snowboard yapalım dedik. Bugün 4x4 aracımızla snowboard ile wakeboard karışımı bir spor yaptık. Çok keyifliydi. İnşallah bu kar önümüzdeki senelerde de yağarsa Kemer için alternatif bir aktivite olacaktır" dedi.

"Kemer sadece deniz, kum, güneş değil"

Kemer Belediyesi Spor Aktiviteleri Sorumlusu Ömer Nizam da, Kemer'in Ovacık yaylasında gençlerin heyecanına ortak oldu. Ömer Nizam, "Şu anda Kemer'in Ovacık bölgesinde 40 santimetreye yakın kar var. Biz de Kemer Belediyesi olarak alternatif turizm aktivitelerinin bölgemizde arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bölgede yaşayan doğa sporları meraklıları olarak, bu muhteşem doğada genç arkadaşlarımız ile birlikte Ovacık yaylasına geldik ve burada hep birlikte snowboard keyfi yaşadık. Bu güzelliği fotoğraflayıp ve görüntüleyip arşivlerimize kattık. Kemer sadece deniz, kum ve güneş değil alternatif turizm aktiviteleri ile de anılan bir bölge. Yağan kar ile birlikte şu anda bölge daha aktif bir halde kullanılıyor" diye konuştu.

"Hasretle bekliyorduk"

Kemerli snowboard tutkunu olan Serkan Kubilay da Kemer'in kar hasretinin bittiğini söyleyerek, "Bölgemize bu kadar kar düşmüyordu. Geçtiğimiz yıllarda hiç göremiyorduk. Geçen hafta Sarıkamış'taydık. Orada kaydık. Bu muhteşem karı burada da hasretle bekliyorduk. Snowboard sporunu Kemer'in ovacık yaylasında yaşadık. Çok heyecanlı ve güzeldi" şeklinde konuştu.

Turizmin gözdesi Kemer'de, bu kez snowboard keyfi
Turizmin gözdesi Kemer'de, bu kez snowboard keyfi
Turizmin gözdesi Kemer'de, bu kez snowboard keyfi

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Antalya, Turizm, Kemer, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turizmin gözdesi Kemer'de, bu kez snowboard keyfi - Son Dakika Spor


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