Türk Atıcılar Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Cevat Karagöl, Murat Oğuz ve Ayşegül Pehlivanlar, karışık 50 metre tabanca (P4) SH1 kategorisinde takım halinde altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen organizasyonda yarışan Cevat, Murat ve Ayşegül, bireysel skorlar toplamında takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
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