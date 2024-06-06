Turkcell Ana Sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı İtalya'da Yarışacak - Son Dakika
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Turkcell Ana Sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı İtalya'da Yarışacak

Turkcell ana sponsorluğundaki atletizm milli takımı, 7-12 Haziran tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan şampiyonada Türkiye'yi 44 milli atlet temsil edecek. Bu şampiyonada alınacak puanlar, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek olan olimpiyatlar öncesi son büyük kota yarışı için büyük önem taşıyor.

06.06.2024 13:14
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Turkcell ana sponsorluğundaki atletizm milli takımı, 7-12 Haziran tarihleri arasında İtalya'da piste çıkacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı 44 atlet madalya mücadelesi verecek.

Atletizm milli takımı, olimpiyatlar öncesi son prova niteliği taşıyan Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecelerini yapmak için piste çıkıyor. Kıtanın en iyi atletlerini bir araya getiren Avrupa Atletizm Şampiyonası, Roma Olimpiyat Stadı'nda 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'yi 44 milli atlet temsil edecek.

Organizasyonda 48 ülkeden toplam bin 560 atlet yer alacak. 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar öncesi son büyük kota yarışına sahne olacak bu şampiyonada alınacak puanlar, tüm takımlar açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Turkcell Ana Sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı İtalya'da Yarışacak - Son Dakika

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