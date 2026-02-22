Türk Basketbolunda Fenerbahçe Beko Şampiyon

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.
Türkoğlu, açıklamasında "Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile final oynama başarısı gösteren Beşiktaş GAİN'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.
