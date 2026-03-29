Türk Bisikletçiler Dünya Şampiyonası İçin Seçmelere Katıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Bisikletçiler Dünya Şampiyonası İçin Seçmelere Katıldı

Türk Bisikletçiler Dünya Şampiyonası İçin Seçmelere Katıldı
29.03.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk bisikletçiler, İspanya'daki UCI MTB Eliminator Dünya Şampiyonası öncesi Sakarya'da seçmelere katıldı.

Türk bisikletçiler, İspanya'da düzenlenecek UCI MTB Eliminator Dünya Şampiyonası öncesi Sakarya'da milli takım seçmelerine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan milli takım seçmelerine elit erkeklerde 35, elit kadınlar kategorisinde 15 sporcu katıldı.

Yağmur altında ve zorlu parkurda zamana karşı mücadele eden 50 sporcu, İspanya'nın Barselona şehrinde 18 Nisan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında milli takım kadrosunda yer almak için pedal çevirdi.

Yarışlar neticesinde, elit erkekler kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Furkan Akçam ile Zeki Kaygısız, MCT NOX Kahramanmaraş Spor Kulübünden Samet Baştatar, Kayseri Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Eren Geçim, elit kadınlarda ise Kocaeli Brisa Spor Kulübünden Azize Bekar, Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel ve Konya Gençlik Spor Kulübünden Ayça Erdoğan milli takıma seçildi.

7 Nisan'da Ayçiçeği Vadisi'nde kampa girecekler

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, federasyon olarak sporcuların yetiştirilmesi konusunda çeşitli projelerinin olduğunu söyledi.

Eliminator milli takım seçmeleri ve kamplarıyla projeleri desteklediklerini ve Türkiye'nin bu alanda başarılı altyapıya sahip bir ülke olduğunu belirten Kocaman, "Bu avantajı, ülkemizi temsil edecek sporcularımızla yaşamak istiyoruz. Bu kapsamda İspanya'da yapılacak dünya şampiyonası öncesinde milli takım kadromuzu belirleyeceğiz. 4 erkek 3 kadın sporcumuzla 7 Nisan'da Sakarya'da Ayçiçeği Vadisi'nde kampa gireceğiz. Kamp sonrası milli sporcularımızı İspanya'ya yolcu edeceğiz. Oradan da bizi mutlu edecek sonuçlar alacakları inancındayım." diye konuştu.

Kocaman, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin zorlu ve güzel bir parkur olduğuna değinerek, bunun şampiyona için avantaj olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Bisikletçiler Dünya Şampiyonası İçin Seçmelere Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
Tuz Gölü fayında şok gerçek İç Anadolu sessizce genişliyor Tuz Gölü fayında şok gerçek! İç Anadolu sessizce genişliyor
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a yeşil ışık Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

18:14
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
17:54
Fenerbahçe Opet, Galatasaray’ı farklı yendi
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
17:00
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 18:22:09. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Bisikletçiler Dünya Şampiyonası İçin Seçmelere Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.